Le courrier très drôle envoyé par Aulas à la LFP

Jean-Michel Aulas s'est fendu d'un courrier ridicule à la LFP afin de proposer des play-offs, cette fin de saison. Elle remettrait Lyon dans la course au titre.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





Le président lyonnais a envoyé un document à la Ligue pour expliquer dans le détail sa proposition de play-off. Culotté comme à son habitude, il a imaginé un plan en trois phases, révèle L'Equipe. La première permettrait l'opposition entre les équipes classées entre la 10e et la 15e place à la 28e journée, dont trois serait qualifiées. La seconde coïnciderait à un championnat disputé en quatre poules de trois équipes. Et la phase trois, jouée entre huit équipes, correspondrait à un tournoi à élimination directe. Bref, tout le classement serait remis en cause. Lyon, qui est passé au travers de sa saison malgré 126 millions d'euros investis sur ses recrues, pourrait rejouer le titre, alors qu'il paraissait hors course pour le podium, au soir de la 28e journée.



Le Lyonnais est décidément devenu très prévisible. On peut imaginer que son plan va faire beaucoup rire le conseil d'administration de la LFP.