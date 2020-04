Alvaro : "Une décision bonne ou mauvaise, selon le club où l'on est"

Alvaro Gonzalez (30 ans) a commenté la décision de suspension définitive de la saison de L1 2019-2020.

"C'est une décision qui peut être considérée comme bonne ou mauvaise, selon le club dans lequel vous vous trouvez, et c'est le cas, quelle que soit la décision prise. Mais je pense que le football sans personne n'est pas pareil, qu'il est faussé et que la santé est primordiale. Après, si l'on peut jouer en août, on sera content", a déclaré le défenseur espagnol, interrogé par Marca. Il espère disputer la Ligue des Champions, la saison prochaine : "Nous avons fait ce qu'il fallait pour mériter de jouer la Ligue des Champions. Nous avons eu jusqu'à 10 et 12 points d'avance sur les troisièmes et quatrièmes et nous avons gagné la place pour la C1. Nous espérons que nous la jouerons, l'année prochaine."





Le joueur de l'OM pense que la France a fait le bon choix : "Je ne sais pas ce qui va se passer en Espagne, mais si la situation n'est pas prise, il faudra beaucoup prolonger la saison et voir quand la suivante commencera. C'est difficile et douloureux pour beaucoup et cela peut faire mal sur le plan économique. Mais en fin de compte, la santé est primordiale et passe avant tout le reste."



Pour sa première saison à Marseille, Alvaro a totalisé 24 apparitions dans l'équipe d'André Villas-Boas.