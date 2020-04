Zubizarreta : "Personne ne sait comment ça va se passer"

Andoni Zubizarreta s'est exprimé sur l'annonce de la fin de la saison et ce qu'elle pourra engendrer sur le mercato. Il pense que le football va être touché par une déflation.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





"C'est un coup financier à tous les niveaux, et qui touche tout le monde de façon générale. On verra comment on pourra gérer ça. C'est difficile de commencer à parler de prévisions, quand tout est arrêté. Personne ne sait comment ça va se passer pour le mercato. Il y a moins de rentrées d'argent. Par exemple, nous ne toucherons pas tous nos droits TV. Ça aura de l'influence et ce sera une situation où il y aura moins d'argent. On ne doit pas s'attendre à un monde du football qui va vers le haut, mais à un monde du football qui va vers le bas", a-t-il confié lors d'un entretien accordé à Catalunya Radio (propos traduits par Foot Mercato).



Il reste donc à voir ce que cela pourra avoir comme répercussion sur l'OM.