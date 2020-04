Arrêt de la L1, Riolo se pose des questions

Daniel Riolo s'interroge quant à la décision de stopper définitivement la Ligue 1, alors que les pays voisins envisagent encore de reprendre. Il pense que cela pourrait gravement pénaliser les clubs français.

"La France va-t-elle donner l'exemple et être suivie par les autres ligues ? Parce que si nous ne reprenons pas et que les autres terminent leur saison, on court droit vers une catastrophe encore plus grande. Notre foot déjà mal en point peut bien couler de son incapacité à avoir fait comprendre qu'il ne pouvait pas s'arrêter si longtemps. On reparlera du manque d'unité de nos dirigeants, de leur gestion individualiste. Certains clubs pourront s'en remettre, mais pas tous. Ils devront vendre leurs joueurs, encore plus qu'ils ne le font actuellement. Comment on expliquera qu'ailleurs, en Espagne, en Italie, en Allemagne, ça joue et pas chez nous ? Si l'UEFA convoque Lyon et le PSG en Coupe d'Europe (pour les huitièmes et quarts de finale de la C1, NDLR), les deux clubs iront sans avoir joué avant ?", s'est questionné le journaliste sur les ondes de RMC.



Le futur des clubs français est très flou. Le gouvernement et les instances devront très vite apporter des réponses.