Un coup de main de l'État aux clubs de Ligue 1 ?

Les clubs français affichent des situations financières alarmantes. La décision du gouvernement de stopper la Ligue 1 pourrait avoir des répercussions catastrophiques sur certains d'entre eux.

Dans son édition du jour, La Provence tente d'évaluer les conséquences de l'arrêt définitif du championnat sur les finances de l'OM. Outre les droits TV, le club va subir une réduction de ses recettes de billetterie et de merchandising. Le quotidien rappelle qu'un déficit de 70 millions d'euros était déjà programmé, avant la crise liée au Covid-19. Il souligne aussi que la billetterie avait bien augmenté, sur la première partie d'exercice, et que les droits TV s'annonçaient supérieurs, compte tenu de la 2e place occupée.



Des solutions devront être trouvées pour sauver ce qui peut l'être, ces prochaines semaines. Outre les négociations sur la baisse de salaire des joueurs, les dirigeants espèrent une aide du gouvernement : "L'État va devoir bien protéger l'OM et les autres clubs français", a confié un proche du club phocéen.