Valbuena regarde ses matchs disputés avec l'OM

Mathieu Valbuena (35 ans) a donné des précisions sur son confinement. Il profite de son temps libre pour regarder certains de ses exploits passés, lorsqu'il était sous le maillot de l'OM.

"Je me suis regardé des matchs qu'on a faits avec Marseille en Ligue des Champions. Le foot me manque tellement que je me remémore des moments que j'ai vécu... C'est là où tu te dis que l'odeur du vestiaire me manque énormément", a déclaré Petit Vélo lors d'un entretien accordé à Footballogue.fr.



Valbuena a disputé la bagatelle de 330 rencontres, marqué 38 buts et délivré 49 passes décisives, sous la tunique phocéenne.