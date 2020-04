Aulas milite désormais pour des "play-offs"

Jean-Michel Aulas souhaite que la Ligue 1 détermine le classement du haut de tableau par des play-offs. Une telle formule pourrait favoriser son club.

"Je n'ai pas obligatoirement la même lecture que ce que j'ai entendu de certains de mes collègues, en particulier ceux qui sont à la deuxième et à la troisième place du Championnat. Moi, j'ai compris que le scénario que l'on avait imaginé à la Ligue, qui consistait à reprendre l'entraînement le 11 mai et à recommencer à jouer peut-être le 15 juin pour terminer le 3 août la compétition nationale, n'était pas possible, que ce scénario était recalé par le Premier ministre. Après, j'entends dire que tout le monde considère que les saisons sont terminées. Moi, je le regrette", a déclaré le président lyonnais (propos relayés par L'Équipe), dont l'équipe pointe à la 7e place du classement de L1, après 28 journées.





"Il ne faut pas se précipiter"

Le président rhodanien, qui avait dans un premier temps prôné une saison blanche qui aurait avantagé son club, veut désormais reprendre coute que coute : "J'ai lu attentivement ce que disait l'UEFA, qui souhaitait que l'on aille jusqu'au bout des compétitions, même si on devait jouer peut-être sur un format réduit, mais au mois d'août. Donc, je pense qu'il y a une voie alternative qui consisterait à suppléer cette fin de Championnat par une série de play-offs pour le haut et pour le bas qui auraient lieu en août peut-être même en juillet à huis clos. Il ne faut pas se précipiter. Je me dis que, peut-être, dans les règles de déconfinement qui ont été proposées, il y a encore la place pour finir le Championnat", a-t-il ajouté.



Dans ces moments où la solidarité devrait primer, le patron du club lyonnais paraît uniquement tourné vers ses intérêts personnels. À la différence d'il y a quelques années, le vieil homme ne semble plus être en position de force pour les défendre.