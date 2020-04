Le Graët confirme l'arrêt de la Ligue 1

Noël Le Graët a commenté les décisions annoncées par le Premier ministre, mardi. Il pense que la saison de Ligue 1 est bel et bien terminée.

"C'est terminé pour la L1 et la L2, mais aussi pour le National et pour les filles (D1). Ces quatre Championnats sont finis. (...) Je considère que la décision prise par les pouvoirs publics est justifiée, il n'y a rien à dire. Mais si on ne pouvait démarrer qu'au mois de septembre, on serait dans l'embarras", a-t-il confié à L'Équipe.





"J'ai eu une conversation avec Ceferin"

Le président de la FFF s'est depuis entretenu avec l'UEFA : "J'ai eu une conservation téléphonique avec Aleksander Ceferin et Théodore Theodoridis (respectivement président et secrétaire général de la Confédération européenne). On les a prévenus que, malheureusement, notre calendrier ne tenait plus la route. (...) Ils regrettent vivement et nous ont demandé si on pouvait jouer à huis clos en août..." Il a également confirmé que le classement serait établi à l'issue des matchs joués : "Les textes sont comme ça. On a montré l'exemple avec les amateurs et, croyez-moi, ce n'est pas si facile."



Les prochains jours devraient permettre aux clubs d'entériner le classement et les noms des qualifiés pour les coupes d'Europe.