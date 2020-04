Di Meco : "1993 ? Papin m'en a voulu pendant longtemps"

Eric Di Meco s'est remémoré son accrochage avec Jean-Pierre Papin, lors de la finale de la Ligue des Champions 1993.

"J'ai un rapport particulier avec Jean-Pierre, parce qu'on a longtemps joué ensemble. Je me rappelle aussi que le samedi d'avant, dans L'Équipe magazine, il m'avait allumé un peu en disant 'si je joue, je connais bien Éric, je sais comment lui faire péter les plombs', s'est souvenu l'ancien latéral gauche sur RMC. C'était un joueur que l'on craignait, parce qu'on la connaît l'histoire du joueur qui va marquer contre son ancienne équipe. Alors, le voir sur le banc, ça nous avait plutôt fait plaisir, et en le voyant entrer sur le terrain ensuite on s'est dit 'il ne faut pas que ce soit Jean-Pierre qui nous enlève ce rêve'. Moi je suis passé dans l'axe en cours de match. Dans un premier temps je suis un peu plus au marquage de Van Basten, et puis après, Jean-Pierre vient de mon côté, et ça a été un peu chaud..."





"Il y aurait eu mon frère en face, c'était pareil"

Les deux hommes se sont notamment accrochés, après que JPP ait placé un pied haut sur Barthez : "Est-ce que je l'ai insulté ? Je ne sais plus exactement ce que je lui ai dit. Mais ce n'était sûrement pas gentil. Après c'était aussi pour essayer de le faire sortir du match. Je sais que Jean-Pierre m'en a voulu pendant un long moment derrière, parce qu'on était bien potes quand on jouait ensemble. Mais bon c'est le jeu, il y aurait eu mon frère en face, c'était pareil. Il a eu la haine, mais ça se comprend : tu pars au Milan AC pour gagner la Ligue des champions, et tu la perds contre ton ancien club..."



Pour rappel, Papin a remporté la Ligue des Champions l'année suivante, face au Barça. Il n'a néanmoins pas joué la finale.