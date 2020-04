Arrêt définitif imminent pour la Ligue 1 ?

Le gouvernement serait sur le point de prononcer l'arrêt définitif des compétitions sportives de la saison 2019-2020.

Selon Mohamed Bouhafsi (RMC) et Bertrand Latour (L'Équipe), le championnat de Ligue 1 devrait être définitivement stoppé, dans les prochaines heures : "Fin de la saison de football. Le gouvernement va annoncer dans les prochaines heures la fin de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Plus de foot jusqu'en août. L'AG de la LFP va se réunir en mai pour statuer sur les classements de cette saison et les montées et descentes", a publié le premier sur Twitter. La saison 2020-2021 pourrait donc reprendre normalement en août.



Si l'information se confirme, il reste aux clubs à s'entendre sur l'établissement du classement définitif. Et on peut d'ores et déjà imaginer que Jean-Michel Aulas, dont l'équipe risque de ne pas être qualifiée pour la C3, sera prêt à tout défendre ses intérêts.