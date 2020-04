Cinq changements par match à la reprise ?

La FIFA a fait une proposition à l'IFAB pour la reprise du football.

L'instance internationale a proposé qu'il y ait une augmentation du nombre de remplacement par match. Au lieu de trois, les équipes pourraient faire cinq changements. Cette proposition serait due à la composition des divers calendriers dans les championnats européens, lesquels devraient être très chargés, comme l'indique la FIFA dans un communiqué : " (...) Or, une fréquence de matchs plus élevée que la normale peut augmenter le risque de blessures potentielles, en raison d'une surcharge pour les joueurs. Compte tenu de cela, et à la lumière du défi unique auquel nous sommes confrontés, la FIFA propose à l'IFAB d'autoriser temporairement un plus grand nombre de changements, à la discrétion de chaque organisateur."