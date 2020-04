Riolo fustige la mentalité française sur le sport

Le consultant de RMC, Daniel Riolo, a expliqué pourquoi il était normal de vouloir que le sport, et le football en particulier, reprenne sa marche en avant.

"Dans notre société, on doit toujours avoir honte, en 2020, de dire qu'on aime le sport. Cela représente énormément et c'est ce qui rassemble le plus les gens. On est toujours ramené au fait que le sport est un accessoire, un divertissement. Je ne parle même pas de l'aspect économique sinon on en serait au coup de fouets. On devrait le faire gratuitement, façon Union Soviétique, selon l'intelligentsia. Mais juste au niveau sociétal, ce qui rassemble les gens, c'est le sport. Le Tour de France fait partie de notre patrimoine. Rolland-Garros, pareil. Mais on est toujours ramené au fait que le sport est un divertissement. C'est tellement ancré chez nous. Mais oui, on a envie que ça reprenne et on n'a pas à avoir honte de ça."



Les supporters de l'OM ne peuvent qu'acquiescer : suivre son club de football préféré pourra rassembler les fans derrière une passion commune, en leur changeant les idées, alors que la société dans son entièreté est ralentie par l'épidémie du Covid-19.