Alvaro ne retient pas Mbappé

Le défenseur espagnol a évoqué un éventuel transfert du Français de 20 ans.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





Interrogé sur le sujet par la Cadena Cope, Alvaro Gonzalez (30 ans) a été sincère : "Marseille et le PSG sont un peu comme Madrid et le Barça ici. Il est vrai qu'en France, Mbappé est toujours lié au Real Madrid. S'ils le prennent, c'est tant mieux pour nous."



Kylian Mbappé est l'objectif principal du président du Real Madrid, Florentino Pérez et du coach, Zinédine Zidane, pour ces prochaines années.