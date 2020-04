Mercato : Sarr ne manque pas de courtisans

Bouna Sarr (28 ans) dispose d'une belle cote, en vue du mercato estival. Il a été supervisé par de nombreux clubs, ces derniers mois.

Outre le FC Séville, qui paraît faire de lui une priorité, le latéral droit de l'OM a été observé par Everton, West Ham, M'gladbach et Wolfsbourg, ces derniers mois, révèle L'Equipe. Et l'Atlético Madrid aurait également pris des renseignements à son sujet. Il reste à voir si le joueur se laisserait tenter par un nouveau challenge, alors qu'il paraît très attaché à Marseille et que son contrat court jusqu'en 2022.



Recruté par Marcelo Bielsa, Sarr a disputé 179 matchs, sous le maillot phocéen. Il est devenu l'un des éléments importants du vestiaire.