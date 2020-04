Formation : six joueurs vers un contrat pro ?

Six joueurs du centre de formation de l'OM pourraient discuter un premier contrat professionnel, à l'issue de la saison.

Dans son édition du jour, La Provence fait le point sur les pensionnaires du centre de formation qui pourraient signer un contrat professionnel, à la fin de la saison. "Richecard Richard (2002), Cheikh Souaré (2002) Fabio Vanni (2002) ou encore Ugo Bertelli (2003), Jorès Rahou (2003) et Paolo Sciortino (2003)", auraient la cote auprès des dirigeants. La situation serait plus incertaine pour Niels Nkounkou, qui a fait un demi-exercice moyen. Quant à Nassim Ahmed, il serait en ballotage.



La compétition ne devant pas reprendre, on peut imaginer que les décideurs phocéens vont bientôt faire leurs choix.