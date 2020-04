Villas-Boas ne veut pas retourner en Premier League

André Villas-Boas n'a pas l'intention de retourner en Premier League. Il se plaît davantage dans un championnat comme la Ligue 1.

"La Premier League est championnat où les investissements sont les plus importants, ils ont les meilleurs joueurs et les équipes les plus fortes. Mais je n'y retournerai pas. Je préfère entraîner dans un championnat comme la France, où la philosophie du football est perçue différemment d'en Angleterre, où tout est un peu plus chaotique", a déclaré le technicien de l'OM sur l'antenne de Rádio Renascença.



Une décision qui limite les destinations possibles, en cas de départ de Marseille.