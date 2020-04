Mercato : Rami à la relance en Serie A ?

Adil Rami (34 ans) aurait été proposé au Torino, qui apprécierait son profil, en vue du prochain mercato.

Si l'on en croit les informations rapportées par la Gazzetta dello Sport, l'ancien joueur de l'OM a été proposé au Torino. Or ce dernier cherche un défenseur axial expérimenté et pourrait lui offrir un contrat. Une nouvelle chance de se relancer.



Depuis le titre de champion du monde 2018, Rami n'est plus que l'ombre de lui-même. Il a été transparent, pendant un an, à Marseille, puis est passé à côté de son aventure à Fenerbahçe. Enfin, il n'a pour l'instant pas disputé de match avec le FK Sochi, en Russie.



Pour rappel, le natif de Bastia est toujours en procès avec les dirigeants marseillais, suite à son licenciement pour faute grave.