Mercato : Amavi vers la sortie ?

Comme beaucoup de ses partenaires, Jordan Amavi (26 ans) n'a pas reçu de proposition de prolongation de la part de ses dirigeants. Il pourrait quitter l'OM, l'été prochain.

Selon les informations rapportées par L'Équipe, le latéral gauche olympien aimerait s'inscrire sur la durée à Marseille. Son contrat prend néanmoins fin dans un an et les décideurs phocéens ne lui ont pas proposé de reconduire son bail. Auteur d'une bonne saison depuis sa remise en question, il perçoit actuellement une rémunération de 200 000 euros par mois. Or le club tente de réduire son train de vie.



Le quotidien croit savoir qu'il pourrait partir contre une somme comprise entre 8 et 10 millions d'euros. Des clubs anglais s'intéresseraient à lui.