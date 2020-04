Mercato : l'OM négocierait pour recruter Diogo Leite

L'OM serait en discussion avec le FC Porto, concernant Diogo Leite (21 ans).

D'après les informations publiées par FootMercato, le club phocéen s'est renseigné sur la situation du jeune portugais et a même lancé l'offensive. Il négocierait un prêt avec option d'achat de 7 ou 8 millions d'euros. L'opération n'est toutefois pas gagnée, alors que de nombreuses formations sont attentives à son cas : le Borussia Mönchengladbach, Sassuolo, Bordeaux et Southampton seraient dans le coup. Le joueur devrait quant à lui bénéficier d'un bon de sortie, car il a rarement été aligné en Liga NOS, cette saison (3 matchs), et que Porto doit renflouer ses caisses.



L'arrivée du joueur des Dragons pourrait notamment compenser un départ de Duje Caleta-Car.