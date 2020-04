Covid-19 : Appadoo comprend la LFP

Dave Appadoo s'est exprimé sur le communiqué publié par la LFP, concernant la possible reprise du championnat. Il comprend que les instances tentent de tout planifier.

"Cette annonce de la LFP est logique. La Ligue essaye d'établir tous les protocoles, toutes les possibilités pour mettre en place une reprise du foot. Le foot ne doit pas passer comme le dernier de la classe. C'est un plan d'activité important, comme d'autres. Il faut espérer que ce protocole soit aussi utilisé dans les autres domaines de la société, et notamment ces tests. Mais je trouve ça logique que l'on réfléchisse à comment on pourrait reprendre, si jamais c'est possible. Le 11 mai, c'est un objectif, mais ce n'est pas encore une décision entérinée. Je ne peux pas condamner une gouvernance qui essaye de prévoir", a déclaré le journaliste au micro de la chaîne L'Équipe.



Pour rappel, la LFP a programmé des tests médicaux, le 11 mai prochain. La préparation physique pourrait ensuite durer pendant plusieurs semaines.