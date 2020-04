Cannavaro et Crespo n'ont pas oublié la victoire contre l'OM

Lors d'un live Instagram, Fabio Cannavaro et Hernan Crespo se sont remémoré le parcours réalisé par Parme en C3, en 1999. Ils avaient dominé l'OM en finale (3-0).

"Nous avions un escadron impressionnant, nous avons pris beaucoup de plaisir. Dire que la victoire en Coupe UEFA était une promenade est un manque de respect, mais je repense à la victoire 6-0 sur le champion de France Bordeaux, aux deux succès contre l'Atletico Madrid en demi-finale et au 3-0 contre Marseille en finale de Moscou. Nous avons tous grandi ensemble", a déclaré l'Argentin. Et l'Italien d'ajouter : "Cela a été l'une des équipes les plus fortes avec laquelle j'ai joué, les remplaçants étaient pratiquement au niveau des titulaires : Balbo, Asprilla, Fiore, Stanic, Vanoli qui a disputé la finale à la place de Benarrivo. Il y avait déjà une base solide, puis sont arrivés Veron et Oriali et d'autres joueurs comme Boghossian."



Étonnamment, les deux bonshommes ne font pas allusion à la vidéo filmée à l'hôtel, la veille du match Parme-OM, montrant Cannavaro se faire injecter un produit. Les Phocéens n'ont, eux, pas oublié.