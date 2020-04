Cabella n'envisage pas un retour à l'OM

Rémy Cabella (30 ans) s'est exprimé sur un hypothétique retour à Marseille. Il ne pense pas vraiment que cela soit possible.

"J'aurais aimé que ça se passe mieux. Mais c'est comme ça. Je ne regrette pas d'avoir signé à l'OM. C'est une fierté et je peux dire aujourd'hui que j'ai joué à l'OM. Revenir à Marseille ? Ça va être un peu compliqué, ils ont d'autres objectifs, d'autres ambitions. J'ai été très fier, c'était un rêve de signer à Marseille, et de connaitre ce public de fou, parce qu'ils sont vraiment fous. Les supporters de l'OM sont très exigeants et très durs, je les comprends", a déclaré le milieu offensif lors d'un live sur Instagram.



Cabella défend désormais le maillot de Krasnodar, en Russie. Trop inconstant (13 buts et 8 passes décisives en 81 apparitions), il a laissé un souvenir très mitigé à Marseille.