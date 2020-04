Batlles raconte son meilleur souvenir à l'OM

Laurent Batlles a confié son meilleur souvenir sous le maillot de l'OM. Il s'agit du parcours européen, lequel lui a permis de disputer la finale de la C3.

"Je dirai qu'il s'agit à la fois du meilleur et du pire avec la finale de coupe d'Europe perdue. On avait vécu une année incroyable, avec des qualifications extraordinaires, avec un public énorme. Je me souviendrai toujours de ce match de Newcastle : quand on est entré sur le terrain, on savait de toute façon qu'on ne pouvait pas perdre et qu'on allait se qualifier. Malheureusement, cette finale a été gâchée par un fait de jeu, avec le carton rouge de Fabien (Barthez) qui nous a fait énormément mal. On a eu l'impression de ne pas pouvoir la jouer", a-t-il confié dans La Provence. Il a particulièrement aimé la ferveur occasionnée par ces rendez-vous : "Je me rappelle de tous les supporters qui suivaient le bus pour nous accompagner à l'aéroport, et quand on est revenu ils étaient là aussi. Ce sont de grands moments. La plus grosse ambiance ? Newcastle, oui, et La Corogne aussi en finale de la coupe Intertoto. Il y avait eu un match avec une intensité énorme."



Pour rappel, Pierluigi Collina, qui avait échangé son maillot avec les Valenciens après le match, a gâché la finale en leur donnant un penalty et en expulsant Fabien Barthez.