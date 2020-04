Verratti tacle l'OM sur la LdC

Marco Verratti (27 ans) s'est exprimé sur la Ligue des Champions obtenue par l'OM, en 1993.

"Il faut gagner deux Ligues des Champions pour arrêter de faire parler l'OM ? On va déjà essayer d'en gagner une, après on verra. Mais depuis que je suis à Paris, c'est à dire en 2012, on n'a jamais perdu contre Marseille. C'est la seule chose à laquelle ils peuvent encore s'attacher, c'est ça", a-t-il lancé lors d'un entretien réalisé en Live sur Instagram.



Pour rappel, depuis son arrivée en 2012 et malgré un investissement supérieur à 2 milliards d'euros, Verratti n'a jamais passé les quarts de finale de la C1. On comprend dès lors sa frustration.