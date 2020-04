L'anecdote de Batlles sur l'engouement à Marseille

Laurent Batlles s'est remémoré la ferveur qui régnait à Marseille, lors de son passage sous le maillot de l'OM.

"C'est un souvenir où on se rend bien compte de l'engouement du club. Une fois, avec Frédéric Déhu et Samir Nasri, on a fait une séance de dédicaces à la boutique Adidas (alors partenaire du club). Et, en fait, on n'a pas pu finir la séance. Il y avait tellement de monde, tellement d'engouement, qu'il n'y avait pas assez de photos à signer. On avait plus de 1 000 autographes à faire chacun, il y en aurait eu 2 500 ou 3 000 on les aurait faits ! Il a fallu sortir par une porte dérobée. Parfois, ça peut être considéré comme dur par les footballeurs, mais ce sont des choses qui sont très importantes, ça manque quand vous ne le vivez plus. Dans ce club, vous vivez des choses que vous ne vivez pas ailleurs. Autant dans les bons que dans les mauvais moments. Tout s'est toujours bien passé. C'est très très fort de jouer pour ce club", a déclaré l'ancien milieu de terrain dans les colonnes de La Provence.



Entre 2003 et 2006, Batlles a porté la tunique de l'OM à 65 reprises et inscrit 12 buts.