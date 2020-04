Rester ou partir ? Thauvin a pris sa décision

Florian Thauvin (27 ans) compte rester à l'OM, la saison prochaine.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





Lors d'un live sur Instagram, le milieu offensif a annoncé qu'il ne quitterait pas le club, lors du prochain mercato : "Moi, je te le dis, je reste ! Comme ça le débat, il est clos, parce que je vois des trucs passer tous les jours. Pourquoi tu veux que je m'en aille ? Frérot, je ne vais pas te faire la chanson, tu sais très bien ce que représente le club pour moi. Moi ici je suis bien, en plus j'ai perdu une saison. Je vais partir au moment où on va jouer la ligue des Champions alors que ça fait des années que je me bas pour ça ? En plus je sors d'une longue blessure. Pourquoi tu veux que je parte ?" a-t-il lancé.



Pour rappel, Thauvin n'a participé qu'à 2 rencontres de Ligue 1, cette saison. Son contrat porte jusqu'en 2021...