France Football a fait sourire Alvaro

France Football a publié sa liste des 20 meilleurs défenseurs de la saison. Aucun n'appartient à l'OM, ce qui a fait sourire Alvaro Gonzalez (30 ans).

Sur son site, l'hebdomadaire fait le point sur les leaders de son classement des étoiles, en ce qui concerne la défense. Et, surprise, aucun défenseur phocéen n'apparaît. Alvaro Gonzalez a réagi avec ironie, par le biais de son compte Twitter : "Mauvaise saison de l'OM, cette année, en Ligue 1. Il est normal que personne n'apparaisse sur la liste", a-t-il posté. Il a ajouté un smiley avec un thermomètre et un autre en train d'exploser de rire.



Sur la fiche OM du site de l'hebdomadaire, Florian Thauvin est leader du classement des étoiles, devant Rod Fanni et Bafétimbi Gomis. Ceci explique peut-être cela...