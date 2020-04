Une légende de NBA fait passer un message avec un survêt de l'OM

Walter Clyde Frazier, légende de la NBA, a publié un message de soutien aux héros de New York, avec le survêtement de l'OM sur le dos.

Sur le compte Twitter des Knicks, l'ancien meneur a adressé un message "aux vrais héros" de la ville qui ne dort jamais. Cette dernière est effectivement très touchée par l'épidémie du coronavirus, puisqu'on parle aux dernières nouvelles de 16 646 décès. Frazier, qui intervient dans une vidéo, porte un survêtement de l'OM. Un élément qui n'a pas manqué de faire réagir les fans phocéens.





50 years ago, the Knicks played Game 1 of the 1970 NBA Finals. Today, the legend, Clyde Frazier has a message to the real heroes keeping New York safe 👏#NewYorkForever pic.twitter.com/o0YrL09Wlk