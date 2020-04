Covid-19 : l'UNFP reste très inquiète

L'UNFP reste très attentive à l'évolution de la situation et inquiète face à la possibilité d'une reprise prématurée des entraînements et de la Ligue 1.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





Junior Sambia, milieu de terrain de Montpellier, a été testé positif au coronavirus et placé sous assistance respiratoire. Si les dernières nouvelles sont un peu plus rassurantes, le syndicat des joueurs rappelle son inquiétude concernant la possible sortie du confinement : "Ça fait prendre conscience d'une chose : tous ceux qui pensent que ce virus ne touche que les gens fragiles vont surement faire évoluer leur opinion. Ça peut toucher tout le monde, y compris les athlètes de haut niveau, et les mettre dans un état grave. La nouvelle nous a énormément attristés. Nous apportons tout notre soutien à sa famille et à tout le MHSC. Du reste, on essaie de nous faire passer pour un syndicat qui n'a pas compris les enjeux financiers qu'il y a derrière. On a très, très bien compris. Mais il y a des priorités. La santé des joueurs, en l'occurrence. C'est l'intérêt de tous d'avoir des joueurs bien préparés, productifs, capables de produire un football de qualité", a notamment déclaré Jérôme Dumois, le directeur de cabinet de la présidence de l'UNFP, dans les colonnes de L'Équipe.



La date de reprise de l'entraînement est pour l'instant fixée à la semaine du 11 mai.