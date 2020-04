Mercato : l'OM s'intéresserait à Cabot

L'OM lorgnerait Jimmy Cabot (26 ans), en vue du mercato estival.

D'après les informations relayées par France Football, le club phocéen suit de près la situation du milieu offensif de Lorient. En fin de contrat en juin, le joueur a marqué 4 buts et délivré 2 passes décisives en 27 apparitions en Ligue 2, cette saison. Il est particulièrement vif et doté d'une bonne qualité de passes, et ne rechigne pas au travail défensif, malgré sa petite taille (1m64, 65 kg). Il est le meilleur dribbleur de son championnat (87 réussis).



Cabot serait également pisté par Besiktas.