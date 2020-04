Ligue 1 : les diffuseurs ont obtenu une ristourne

L'accord trouvé entre Canal et beIN Sports avec la LFP inclut une remise.

Selon les informations publiées par L'Équipe, les versements des deux chaînes de télévision concernant les matchs déjà disputés inclut une belle ristourne : Canal n'aurait versé que 37 millions, contre 43 millions prévus, et beIN 10 millions, contre 15 millions prévus. "Ce n'est pas au prorata des matchs joués, mais un montant forfaitaire. Et on va continuer à discuter de la suite avec la délégation et la Ligue, en fonction des conditions de reprise et de l'impact pour nous", a fait savoir Maxime Saada, le président du groupe Canal+.



La prochaine échéance est prévue le 5 juin et concerne la somme de 140 millions d'euros.