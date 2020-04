Eyraud a discuté avec les supporters

Jacques-Henri Eyraud a évoqué la reprise de l'entraînement et du championnat avec les supporters de l'OM, par visioconférence.

Selon les informations obtenues par RMC, le président olympien a échangé avec les responsables des associations de supporters, par visioconférence. Il a évoqué la situation du club, très impacté par la crise, et indiqué vouloir tout faire pour reprendre la saison. Il a aussi révélé le planning "idéal" de reprise : un retour à l'entraînement le 11 mai, à la compétition le weekend du 16 et 17 juin, et une prochaine saison qui démarrerait le 23 août. Il a aussi parlé de la possible tenue de matchs à huis clos : "On préfère que vous soyez là, c'est dur pour vous, un crève-coeur pour tous", a-t-il notamment confié. Les chefs de groupe se seraient montrés compréhensifs.



Pour rappel, la LFP a récemment communiqué sur un possible retour des joueurs dans les centres d'entraînement lors de la semaine du 11 mai.