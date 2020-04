Ligue 1 : la date de reprise des entraînements fixée

La LFP a annoncé que les joueurs seraient de retour dans les centres d'entraînement durant la semaine du 11 mai 2020.

La Ligue a fait connaître la période de retour des joueurs dans les centres d'entraînement. Il devrait avoir lieu durant la semaine du 11 mai, soit au tout début du déconfinement programmé par le gouvernement : "Réuni ce 24 avril, le Bureau du Conseil d'Administration de la LFP a poursuivi ses travaux sur le scénario adopté lors du Bureau du 10 avril et qui prévoit une reprise des championnats à la mi-juin sous réserve de connaître les modalités de déconfinement, qui seront présentées par le gouvernement dans les prochains jours.



Après avoir adopté les protocoles d'accord avec Canal+ et beIN SPORTS sur le montant du règlement des matchs déjà diffusés cette saison, le Bureau a étudié les grands principes du protocole médical et sanitaire présenté par le docteur Eric Rolland, représentant des médecins des clubs professionnels au Conseil d'Administration de la LFP.



En cours d'élaboration avec la Commission médicale de la FFF et les médecins des clubs professionnels, ce protocole prévoit notamment un retour des joueurs au centre d'entraînement la semaine du 11 mai pour effectuer un bilan médical complet (cardiologique, virologique et psychologique), ainsi que des tests PCR, puis un suivi médical quotidien, qui sera détaillé dans le protocole finalisé d'ici la fin du mois d'avril."



Il faut maintenant espérer que le nombre de contaminations va diminuer et bien permettre de laisser sortir la population à la date voulue.