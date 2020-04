La LFP a trouvé un accord avec beIN Sports et Canal (Officiel)

La LFP s'est entendue avec beIN Sports et Canal+, concernant le versement des droits TV des matchs déjà disputés.

Par le biais d'un communiqué, la Ligue a fait savoir qu'elle avait trouvé un accord avec la chaîne de télévision beIN Sports : "Avec la volonté de soutenir les clubs français en cette période d'incertitude, et à la suite de discussions constructives menées avec le comité de Présidents de Clubs représentant la Ligue de Football Professionnel (LFP), beIN SPORTS et la LFP sont parvenus à un accord portant sur le paiement des droits de diffusion des matchs.



Cet accord prend en considération la situation sans précédent à laquelle sont confrontés les clubs, la LFP et le football français en ce moment, alors que beIN doit également faire face à des circonstances extrêmement difficiles.



La Ligue de Football Professionnel et beIN SPORTS tiennent à remercier le comité pour leur intervention positive, et continueront à travailler en étroite collaboration avec ce groupe de représentants autour de l'organisation de la reprise des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, avec pour ambition de retrouver un spectacle à la hauteur des attentes, tout en préservant la santé de tous", indique son message.



La LFP a également annoncé s'être entendue avec Canal : "La Ligue de Football Professionnel et le Groupe CANAL+ se réjouissent d'avoir trouvé un accord portant sur le montant du règlement relatif aux matchs des Championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 déjà diffusés cette saison conformément à l'Appel à candidatures pour l'acquisition des droits de diffusion 2016-2020.



Le Groupe CANAL+ et la Ligue de Football Professionnel tiennent à remercier les 4 présidents de clubs de Ligue 1, Messieurs Nasser Al-Khelaïfi (PSG), Jacques-Henri Eyraud (OM), Jean-Pierre Rivère (Nice) et Olivier Sadran (Toulouse), qui ont noué un dialogue constructif et ainsi pu aboutir à une issue favorable.



Les discussions se poursuivent en ce qui concerne la reprise potentielle des Championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 avec pour ambition de retrouver un spectacle à la hauteur des attentes, tout en préservant la santé de tous."



Une bonne nouvelle, qui devrait soulager temporairement quelques présidents de clubs.