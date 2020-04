Maldini : "Nous ne méritions pas de gagner contre l'OM"

Paolo Maldini a évoqué le plus mauvais souvenir de sa carrière. Il s'agit du quart de finale de C1 retour face à l'OM, en 1991.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





"Le plus mauvais souvenir de toute ma carrière ? C'est l'élimination face à l'OM en 91, quand nous sommes sortis du terrain. Il y avait de la confusion, mais nous n'aurions pas dû avoir cette attitude. De toute façon, nous ne méritions pas de gagner", a lâché l'ancien défenseur lors d'un live sur Instagram. Il était au marquage d'un Chris Waddle intenable, ce soir-là.



Pour rappel, les Milanais avaient refusé de reprendre le match, après une panne de projecteurs. Mené 0-1 par les Phocéens, ils avaient finalement été sanctionné d'une défaite 0-3 et d'un an d'exclusion des coupes d'Europe par l'UEFA.