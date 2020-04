Bernès dénonce l'attitude de Canal et beIN Sports

Jean-Pierre Bernès a fustigé le comportement de Canal+ et beIN Sports, face à la crise liée au coronavirus.

"Quand la première vague arrive, les deux partenaires principaux que sont beIN Sports et Canal+ disent : "On ne paye pas." Quand on est partenaire, on est là dans les bons moments et aussi dans les mauvais moments. Je pense que tout le monde doit trouver raison gardée", a déclaré l'ancien dirigeant de l'OM au micro de la chaîne L'Équipe.



À l'étranger, la plupart des diffuseurs ont accepté de payer. Sky a trouvé un accord avec les clubs de la Bundesliga, Sky Sports et BT Sport avec ceux de la Premier League, les Espagnols ont perçu 85 % des droits TV prévus pour la saison, et les Italiens négocient.