Aulas a désormais très envie de finir la saison

Jean-Michel Aulas a indiqué qu'il fallait tout faire pour terminer la saison de Ligue 1. Il argue que les dix dernières journées génèrent habituellement de gros changements.

L'UEFA ayant exclu l'idée d'une saison blanche, certains dirigeants font volte-face sur leurs propositions. Le président lyonnais estime qu'il faut à tout prix terminer la saison de Ligue 1 : "Pour l'instant, on est partis sur une possible reprise de l'entraînement le 12 mai et celle de la Ligue 1 le 17 juin. Il faut donc se concentrer sur ces hypothèses et tout ce qui permettrait de faciliter la fin du championnat. Si ce calendrier ne peut être tenu, il faudra qu'on réfléchisse à des scénarios alternatifs pour terminer", a-t-il déclaré dans L'Équipe.





"On parle de la possible instauration de play-offs..."

En cas d'arrêt définitif de la compétition, le conseil d'administration devra opter pour un mode de désignation du classement. Et l'un des trois choix envisagés pour nuire à Lyon. Il assure qu'il se rangera derrière l'avis de la majorité, mais n'exclut pas qu'il y ait des recours juridiques... : "Dans ce cas de figure, il faudrait que le conseil d'administration de la LFP soit convoqué et qu'il soumette ensuite sa proposition au conseil d'administration. Je suis un démocrate et si une majorité établit une décision, je m'y rangerai. Mais le conseil d'administration ne pourra définir des règles que s'il est entériné que le championnat ne va pas au bout. (...) En étudiant l'évolution du classement des cinq dernières saisons, on note que les classements à la 28e et la 38e ne sont pas toujours les mêmes et cela dans une part non négligeable. Autant pour les places européennes que pour le bas de tableau. Et s'il n'y a pas de décisions équitables, on s'expose à tout un tas de recours juridiques. C'est pour ça qu'il faut essayer d'aller au bout et s'il le faut avec des solutions alternatives. Je vois qu'ailleurs en Europe, on parle de la possible instauration de play-offs..."



Le patron rhodanien parlerait certainement moins si son équipe était confortablement installée à la seconde place. Il est pour l'instant le seul à avoir mentionné l'hypothèse de recours juridique. On ne doute pas qu'il fera tout pour obtenir une qualification européenne à son club.