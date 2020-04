Formation : tensions Lyon-Lille-OM, Ghazi accuse Campos

Bilel Ghazi accuse Luis Campos, dirigeant de Lille et ex-recruter de Monaco, d'avoir semé la zizanie sur le marché des jeunes joueurs.

Sur Twitter, le journaliste de L'Équipe s'est exprimé sur les luttes que se livrent Lyon, Lille et l'OM, pour obtenir les renforts de jeunes talents. Il considère le Portugais responsable de la dégradation des relations entre les clubs : "Sous “l'impulsion” de Monaco et Lille, le pacte de non-agression entre clubs français sur le marché des jeunes a totalement volé en éclats. Et ça prend des proportions totalement inédites. Là on évoque quelques cas particuliers, mais de nombreux dossiers provoquent des remous...", a-t-il publié sur le réseau social. Et de conclure : "Le marché des jeunes ressemble aujourd'hui à un univers impitoyable..."



Pour rappel, Lihadji, qui doit sa formation à l'OM, devrait notamment rejoindre l'écurie de Campos, dans les prochains mois.