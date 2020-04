Mercato : Thauvin, priorité de la Roma ?

Florian Thauvin (27 ans) pourrait prendre la place d'Edin Dzeko (33 ans), lors du prochain mercato.

D'après les informations obtenues par CalcioMercato, l'AS Rome apprécie le profil du milieu offensif phocéen. Et l'intérêt serait réciproque. Par ailleurs, la présence de Franco Baldini, qui travaille avec l'OM depuis des années, pourrait faciliter les discussions entre les deux formations. Le média précise néanmoins que le salaire de Flotov pourrait poser problème, et que le Milan AC et des clubs chinois sont aussi sur sa piste.



Cette saison, Thauvin n'a passé que 30 minutes sur les terrains en raison d'une blessure à la cheville.