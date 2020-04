Germain n'est pas chaud pour reprendre la L1

Valère Germain (30 ans) n'est pas emballé par l'idée d'une reprise de la Ligue 1. Il pense que les footballeurs sont particulièrement exposés à la contamination.

"Je ne cache pas qu'il y a une certaine crainte. Dans certains métiers, il peut y avoir une distance de sécurité avec les gens, un masque, du gel hydroalcoolique, des gants... Malheureusement, sur un terrain de foot, il n'y a pas tout ça, a estimé l'attaquant de l'OM au micro de beIN Sports. On a envie de reprendre, mais on a tous des familles, et il faut comprendre la crainte des joueurs. Si les conditions sont bonnes pour rejouer, on le fera avec grand plaisir. Mais il faut qu'on soit en sécurité. Si on doit jouer la fin de saison, on sera prêts, car on aura un podium à aller chercher. On a tous envie de rejouer au foot le plus vite possible. Mais il faut que toutes conditions soient réunies, que ce soit pour l'entraînement et les matchs. Et si jamais le championnat devait s'arrêter là, il faudrait prendre le classement à la 28e journée, et non pas faire une saison blanche, qui serait très bizarre."



Si le gouvernement autorise la reprise des compétitions, on peut imaginer que les joueurs n'auront pas d'autres choix que de retourner sur les terrains.