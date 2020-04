L1 : Aulas prêt à aller devant les tribunaux

Jean-Michel Aulas a sous-entendu qu'il était prêt à faire appel à la justice pour obtenir une place européenne à son équipe.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





Sur Twitter, le président rhodanien a fait savoir qu'il n'avait pas dit son dernier mot, concernant le choix des clubs européens pour la saison prochaine. Il a réagi à un article de l'équipe intitulé "la coupe d'Europe s'éloigne pour l'OL et Saint-Etienne" et évoquant notamment le fait que les coupes pourraient ne qualifier aucun club, si les finales ne se jouaient pas : "Pas d'accord avec le titre. L'OL a 10 matchs pour revenir, la coupe de Ligue, la Champion's League pour se qualifier et toutes les décisions juridiques après !", a-t-il posté avec sa bienveillance habituelle pour l'intérêt collectif.



Pour rappel, l'équipe de Rudi Garcia est 7e du classement de Ligue 1.