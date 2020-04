L'UEFA a communiqué sur le choix des clubs européens 2020-2021

L'UEFA a confirmé qu'elle privilégierait les critères sportifs, pour déterminer les clubs européens de la saison 2020-2021.

"Le scénario idéal, si la pandémie le permet, est de terminer les compétitions nationales actuellement suspendues, permettant aux clubs de se qualifier pour les compétitions UEFA sur la base du mérite sportif dans leur format d'origine. Si c'est impossible, en particulier en raison de problèmes de calendrier, il serait préférable que les compétitions nationales suspendues reprennent dans un format différent de manière à faciliter encore la qualification des clubs sur la base du mérite sportif", a-t-elle fait savoir ce jeudi par le biais d'un communiqué. Et dans le cas où les championnats ne reprendraient pas, elle veut que les critères de sélections soient basés sur "des principes objectifs, transparents et non discriminatoires".



C'est plutôt une bonne nouvelle, même s'il ne s'agit pas d'oublier que la saison est loin d'être terminée.