Marseille Energy, un nouveau roman sur le foot phocéen

Marseille Energy, c'est le nom du roman de Benoît Filhol consacré au foot à Marseille.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





Son histoire se situe dans le futur, alors que le club phocéen a changé de propriétaire. En voici un bref résumé : "Nous sommes en 2029. Le club de football marseillais a été racheté par la multinationale chinoise Energy. Tony Rizzo, joueur phare de l'équipe phocéenne depuis près de vingt ans, ne s'identifie plus aux valeurs du football professionnel. Le sport roi est plus que jamais gangrené par de nombreux maux. Son fils, Diego, est sur le point de signer son premier contrat, mais Tony reste sur ses gardes. Il se méfie de la nouvelle équipe dirigeante et notamment de son président, Aldo Damasso. Toutefois, il est loin de s'imaginer ce que le club manigance contre lui."



L'ouvrage est disponible sous différents formats par le biais de la plateforme Amazon.