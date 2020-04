Avi Assouly revient sur la fameuse rumeur Luis Suarez

Lors de l'été 2011, la rumeur d'une possible signature de Luis Suarez (33 ans) à l'OM a fait le buzz. L'Uruguayen a finalement rejoint Liverpool.

Interrogé par Eurosport, l'ancien journaliste Avi Assouly est revenu sur cet épisode : "Si mes souvenirs sont exacts, j'avais eu Daniel Fonseca au téléphone. Et il m'avait confirmé que Marseille était une possibilité pour Suarez. Parmi tant d'autres, certes, mais les contacts avec l'OM existaient vraiment. Il y avait eu des rires, sur le moment. Non, je suis de la vieille école moi, je ne l'ai pas inventé. L'information avait aussi été traitée en Espagne. Il y a eu un petit truc entre Suarez et l'OM. Un petit truc qui a flopé, certes, mais il a existé", a-t-il notamment indiqué. Il assure en tout cas qu'il y a eu des discussions entre les dirigeants phocéens et le joueur qui défendait les couleurs de l'Ajax : "Je suis de la vieille école moi, je ne l'ai pas inventé. L'information avait aussi été traitée en Espagne. Il y a eu un petit truc entre Suarez et l'OM. Un petit truc qui a flopé, certes, mais il a existé."



Selon le média, deux hypothèses peuvent expliquer que le transfert ne se soit pas fait : un refus de Didier Deschamps ou un veto de la direction. Et il sera difficile de savoir...