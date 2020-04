UEFA : bientôt des précisions sur le calendrier 2020-2021 ?

Outre la fin de la saison 2019-2020, l'UEFA travaille sur le prochain exercice. L'établissement du calendrier s'avère fastidieux. L'instance pourrait communiquer à ce sujet, ce jeudi.

Selon les éléments recueillis par RMC, l'UEFA devrait permettre aux différents championnats de démarrer la future saison jusqu'au 19 et 20 septembre. Les compétitions européennes pourraient ne commencer qu'à partir des 20-21 et 22 octobre, mais se termineraient à la mi-décembre.



Compte tenu des trois ou quatre périodes internationales prévues, les premiers mois de l'exercice 2020-2021 seront denses. Le débat avec la FIFpro et certaines ligues, qui défendent notamment les accords passés avec les télévisions, serait musclé.