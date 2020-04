Formation : Lihadji a bien choisi Lille

Isaac Lihadji (18 ans) aurait bien choisi de poursuivre sa carrière au LOSC.

D'après les renseignements obtenus par L'Équipe, le milieu offensif a donné son accord au club nordiste, dans la perspective d'une signature, l'été prochain. Le quotidien relate quelques manquements de l'OM, lors des discussions, depuis 2019. Andoni Zubizarreta aurait quelque peu laissé traîner le dossier. Le journal indique également que la crise du Covid-19 a empêché le joueur de parapher son contrat et a conduit d'autres clubs, comme le Borussia Dortmund et la Juventus, a revenir à la charge. Son futur club devra quoiqu'il advienne signer un chèque de 300 000 euros à son homologue olympien.



On a pu constater, ces derniers jours et pas seulement, que L'Équipe était capable d'assombrir le tableau, par défaut de vérification des sources. La seule conclusion qui mérite peut-être d'être soulignée, c'est que les conseillers de Lihadji l'ont convaincu de sacrifier une saison entière pour obtenir un meilleur contrat. À son âge, il s'agit d'un pari risqué, quel que soit son talent.