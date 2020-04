Formation : rivalité Lyon-OM pour deux jeunes

Le club phocéen serait aux prises avec son rival lyonnais, concernant deux jeunes joueurs.

La rivalité qui oppose Lyon et l'OM ne se réduit pas aux pelouses de Ligue 1 et aux colonnes des médias. La concurrence est féroce en ce qui concerne les jeunes talents. Selon les informations de L'Équipe, Kalil Rekaoui (13 ans), qui défendait les couleurs marseillaises en 2018-2019, va rejoindre le club de Jean-Michel Aulas, l'été prochain. Il ne se serait pas entendu avec son entraîneur et ses parents auraient voulu le changer de centre de formation.



À l'inverse, les dirigeants phocéens tenteraient d'obtenir le renfort du jeune crack de Lyon Djibail Dib (17 ans et sans lien de parenté avec Marcel). Également convoité par le FC Valence (Liga), il possède les mêmes agents que Valentin Rongier. L'OM penserait à lui pour compenser le plus que probable départ d'Isaac Lihadji pour le LOSC.



Le centre de formation est devenu le chantier prioritaire du projet de Frank McCourt. L'équipe première devrait en tirer avantage, ces prochaines saisons.