Mercato : rien n'est joué pour Alvaro

Alvaro Gonzalez (30 ans) a donné des précisions concernant sa situation contractuelle. L'OM est actuellement en discussion avec Villarreal.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





"On avait un accord avec Villarreal pour que je signe en fin de saison. J'avais une petite clause qui stipulait que je devais jouer 5 matchs cette saison pour signer 3 ans de plus avec l'OM. Mais l'inconnue c'est que la saison n'est pas terminée. On espère donc que le championnat se termine pour que mon option d'achat soit levée. Les deux clubs sont en discussions pour savoir ce qu'il faut faire si jamais la saison s'arrête là parce qu'on ne sait pas comment vont se gérer les contrats, il y a beaucoup de cas différents. Moi je veux rester ici parce que je me sens bien, j'aime bien et parce que l'OM a compté sur moi que je sois ici 4 ans", a déclaré le défenseur espagnol lors d'un entretien accordé à Téléfoot.



Compte tenu de la volonté du joueur, cela ne devrait pas poser beaucoup de problèmes. Pour rappel, une indemnité de 4 millions d'euros avait notamment été évoquée.