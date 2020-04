Eyraud : "Je ne suis pas assuré que l'OM jouera la LdC"

Jacques-Henri Eyraud s'est exprimé sur la fin de l'exercice et sur la possible qualification de l'OM pour la Ligue des Champions. Il espère que l'équipe d'André Villas-Boas gagnera sa place en C1 sur le terrain.

"C'est un grand débat, tout le monde y va de sa petite musique. Je ne sais pas si les Français attendent de nous qu'on se déchire sur la date de la reprise. En même temps, le football fait partie de notre société et des millions de supporters ont envie de revoir les joueurs sur un terrain. Je pense que le football va reprendre, mais qu'il ne le fera que quand les conditions sanitaires seront propices", a déclaré le président phocéen sur l'antenne de RMC, ce mercredi. Il pense qu'il est tôt pour donner une date : "Le 17 juin ? Si on peut tenir cette date, je pense que c'est bien, mais je pense que cela veut dire qu'auparavant les joueurs auront besoin de plusieurs semaines pour se remettre en forme et se réathlétiser. On parle d'au moins quatre semaines, donc ça veut dire qu'il faut que la pandémie soit sous contrôle à la mi-mai. Il faudra évidemment que beaucoup de règles sanitaires soient appliquées. On n'a pas à être traité différemment du reste de la population."





"Je ne veux entrer dans aucune polémique"

JHE, qui parle de crève-coeur à l'idée de jouer à huis clos, a également commenté la possibilité d'obtenir un billet pour la C1 : "Je ne suis assuré de rien et, en tout cas comme dirigeant, j'aimerais gagner cette deuxième place sur le terrain. Ça, c'est bien clair dans mon esprit et celui de tous les joueurs. On verra ce qui se passera, si le championnat doit s'arrêter, mais je ne veux entrer dans aucune polémique."



Pour rappel, l'OM pointe actuellement à la 2e place du classement de Ligue 1, avec 6 points d'avance sur Rennes, et 7 sur Lille.