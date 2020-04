Eyraud de nouveau fâché par Aulas

Mardi, Jean-Michel Aulas a livré une nouvelle interview concernant l'avenir de la Ligue 1. Certains des autres présidents, dont JHE, considéreraient qu'il défend ses intérêts, plutôt que ceux du football français.

Le patron lyonnais avait évoqué la possibilité que la saison 2019-2020 se termine en automne, et que l'exercice suivant soit disputé sur l'année civile 2021. Selon L'Équipe, ses confrères considèrent en majorité que "sa" proposition (il a repris une idée du Niçois Jean-Pierre Rivère) est prématurée. Ils seraient également surpris que la question n'ait pas été débattue au préalable au collège de Ligue 1, alors qu'Aulas en est le président et Rivère le vice-président. Du côté de l'OM, Jacques-Henri Eyraud, se serait notamment "étonné de tels propos", regrettant qu'Aulas "joue une partition personnelle sur le modèle de son entretien au Monde, il y a plusieurs semaines, où il militait pour une saison blanche".



On a compris très vite que certains allaient tenter de tirer profit de cette période difficile.